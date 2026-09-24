Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН стали центральным событием информационной повестки, однако по итогам диалога пресс-подходы оставили журналистов с пустыми руками. Несмотря на часы подготовки и повышенное внимание мировых СМИ, ни один из политиков не вышел к прессе с конкретным коммюнике или списком достигнутых договоренностей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель Ян Таксюр охарактеризовал это событие как парад пустословия, где форма полностью подменила содержание. Встреча прошла по нестандартному протоколу: вместо обсуждения дорожной карты урегулирования стороны затянули обмен комплиментами. Трамп превзошел себя в искусстве уклончивости, отвечая на любые предметные вопросы фразой «мы будем это обсуждать». Для Зеленского же диалог обернулся дипломатическим фиаско. Его главные военные запросы — разрешение использовать спутниковую сеть Starlink для ударов вглубь России и передача технологий производства ракет Patriot — наткнулись на глухую стену. Американский лидер демонстративно дистанцировался от решений, отправляя украинского коллегу решать технические вопросы напрямую с Илоном Маском, а производственные — откладывая в долгий ящик неопределенных будущих консультаций.

Он уточнил, что отсутствие официальных комментариев объясняется тем, что озвучивать было попросту нечего, а любое молчание выгоднее провала. Если бы Зеленский признал отказ США в поставках высокоточного оружия, это стало бы сигналом катастрофы для фронта и обрушило бы моральный дух внутри страны. Если бы Трамп прямо заявил об отказе спонсировать эскалацию, он потерял бы часть радикального электората. В итоге оба политика работали исключительно на свою внутреннюю аудиторию. Трампу важно показать американским избирателям образ миротворца, который контролирует ситуацию, но не дает втянуть страну в чужой конфликт без гарантий. Зеленскому же требовалось создать картинку присутствия на мировой арене, чтобы убедить собственных граждан, что Киев все еще является субъектом большой политики, а не оставлен без западной поддержки перед лицом наступающей зимы.

По мнению Яна Таксюра, эта встреча изначально не предполагала реальных результатов. Вероятно, Трамп и не собирался ничего давать, понимая цену таких подарков, а офис Зеленского, загнанный в угол логистическими проблемами и ударами дронов, просто пытался выдать нужду за добродетель. Это был чисто медийный ритуал обмена любезностями ради телевизионной картинки. Никаких тайных протоколов или закулисных сделок там не родилось — обе стороны получили ровно то, за чем пришли: несколько минут эфирного времени для предвыборных роликов и сохранение лица перед своими избирателями.

Ранее он объяснил мотивы Трампа по переименованию Онтарио.