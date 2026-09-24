Молчание после встречи: писатель раскрыл, о чем умолчали Трамп и Зеленский
Писатель Таксюр: Трамп и Зеленский скрыли нью-йоркские договоренности
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Переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН стали центральным событием информационной повестки, однако по итогам диалога пресс-подходы оставили журналистов с пустыми руками. Несмотря на часы подготовки и повышенное внимание мировых СМИ, ни один из политиков не вышел к прессе с конкретным коммюнике или списком достигнутых договоренностей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Член Совета Международного движения «Другая Украина», писатель Ян Таксюр охарактеризовал это событие как парад пустословия, где форма полностью подменила содержание. Встреча прошла по нестандартному протоколу: вместо обсуждения дорожной карты урегулирования стороны затянули обмен комплиментами. Трамп превзошел себя в искусстве уклончивости, отвечая на любые предметные вопросы фразой «мы будем это обсуждать». Для Зеленского же диалог обернулся дипломатическим фиаско. Его главные военные запросы — разрешение использовать спутниковую сеть Starlink для ударов вглубь России и передача технологий производства ракет Patriot — наткнулись на глухую стену. Американский лидер демонстративно дистанцировался от решений, отправляя украинского коллегу решать технические вопросы напрямую с Илоном Маском, а производственные — откладывая в долгий ящик неопределенных будущих консультаций.
Он уточнил, что отсутствие официальных комментариев объясняется тем, что озвучивать было попросту нечего, а любое молчание выгоднее провала. Если бы Зеленский признал отказ США в поставках высокоточного оружия, это стало бы сигналом катастрофы для фронта и обрушило бы моральный дух внутри страны. Если бы Трамп прямо заявил об отказе спонсировать эскалацию, он потерял бы часть радикального электората. В итоге оба политика работали исключительно на свою внутреннюю аудиторию. Трампу важно показать американским избирателям образ миротворца, который контролирует ситуацию, но не дает втянуть страну в чужой конфликт без гарантий. Зеленскому же требовалось создать картинку присутствия на мировой арене, чтобы убедить собственных граждан, что Киев все еще является субъектом большой политики, а не оставлен без западной поддержки перед лицом наступающей зимы.
По мнению Яна Таксюра, эта встреча изначально не предполагала реальных результатов. Вероятно, Трамп и не собирался ничего давать, понимая цену таких подарков, а офис Зеленского, загнанный в угол логистическими проблемами и ударами дронов, просто пытался выдать нужду за добродетель. Это был чисто медийный ритуал обмена любезностями ради телевизионной картинки. Никаких тайных протоколов или закулисных сделок там не родилось — обе стороны получили ровно то, за чем пришли: несколько минут эфирного времени для предвыборных роликов и сохранение лица перед своими избирателями.
Ранее он объяснил мотивы Трампа по переименованию Онтарио.