Рубль удержат от резких колебаний: экономист представила прогноз до конца 2026 года

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Эльвира Белозорова в интервью радио Sputnik рассказала, какой динамики курса рубля стоит ожидать до конца 2026 года. По оценке эксперта, рубль не будет ни резко укрепляться, ни существенно снижаться: его удержат в коридоре 80–84 рубля за доллар.

По ее словам, такая стабильность обусловлена совокупностью факторов: цены на нефть остаются высокими, и до конца года существенного их падения не предвидится. Благодаря этому валютная выручка продолжает поступать в страну, а платежный баланс РФ сохраняется в профиците — даже с учетом действующих санкционных ограничений.

При этом серьезного укрепления национальной валюты не допустят целенаправленно: для бюджета оно чревато риском дефицита. В то же время и резкого ослабления курса ждать не стоит — макроэкономические параметры остаются в рамках прогнозных значений. Экономист отметила, что теоретически оптимальным для российской экономики был бы курс на уровне 90–95 рублей за доллар: такой уровень помог бы сбалансировать бюджет. Однако в текущих условиях подобная девальвация нереалистична. К тому же период сильного рубля уже дал свой эффект: те участники рынка, которые планировали заняться импортозамещением, в основном успели это сделать.

Белозорова также прокомментировала возможное влияние внешнеполитических факторов. По ее словам, ситуация может измениться, если сдвинется мирный переговорный трек, но даже при позитивной динамике этого процесса санкции быстро не отменят — их снятие станет крайне инертным процессом. Таким образом, санкционное давление сохранится в среднесрочной перспективе, и оно продолжит влиять на валютный рынок.

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