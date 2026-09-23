Портрет российского туриста: сколько выезжающих за границу россиян состоят в браке

Туту: 71% россиян, выезжающих за рубеж, состоят в браке

Общество

Сервис путешествий «Туту» изучил семейное положение и занятость российских туристов. Как сообщили «Газете.Ru» в компании, большинство россиян, выезжающих за рубеж, состоят в браке — их доля составляет 71%. Кроме того, более 60% зарубежных путешественников имеют детей.

Согласно исследованию, среди путешествующих по России эти показатели ниже: в браке состоят 63%, детей имеют 53%. При этом в целом число путешественников без семьи растет. У 49% туристов нет детей — за год эта доля увеличилась на 4 процентных пункта. Не состоят в браке 27% путешественников, что также на 4 п. п. больше, чем в 2025 году. Еще 10% находятся в разводе.

В «Туту» также привели данные о собственности и занятости. Собственный автомобиль есть у 73% путешественников. Среди тех, кто ездит по России, этот показатель составляет 75%, а среди выезжающих за границу — 84%. Большинство туристов работают: 68% имеют основную работу, еще 13% подрабатывают. Не работают 11%, учатся 3%, находятся в декрете 3%. Среди выезжающих за рубеж доля имеющих основную работу выше — 74%.

Ранее сообщалось, что пассажирам авиакомпаний готовят дополнительный сбор.

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