Врач назвал меры предосторожности при магнитных бурях

Во время магнитных бурь у некоторых людей может ухудшаться самочувствие, в том числе наблюдаться колебания артериального давления. Об этом 360.ru рассказал врач-кардиолог, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

По словам специалиста, особенно внимательно к своему состоянию стоит относиться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны как повышение давления вплоть до гипертонического криза, так и его снижение.

В группу риска врач также включил людей с заболеваниями нервной системы, невралгиями и тех, кто перенес инсульт. При этом недомогание может возникать и у людей без хронических заболеваний. Среди возможных проявлений специалист назвал перепады давления, изменения уровня сахара в крови и повышенную потливость.

Если человек знает о своей чувствительности к магнитным бурям, Прокофьев рекомендует в такие дни уменьшить физическую нагрузку, отказаться от спорта, алкоголя и кофеинсодержащих напитков, пить достаточно жидкости и избегать стрессовых ситуаций, в том числе по возможности не садиться за руль.

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