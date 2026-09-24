Синоптик рассказала, когда в столичном регионе закончатся дожди

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости сообщила, что дождливая погода в московском регионе завершится к предстоящим выходным. По ее словам, в субботу и воскресенье в Москве осадков не ожидается.

Синоптик уточнила, что улучшение погоды произойдет именно к концу недели, когда дождевые фронты покинут столичный регион. Таким образом, москвичи и гости города смогут провести выходные без зонтов и дождевиков, что особенно актуально для планирования прогулок и поездок на природу.

Позднякова не привела точных температурных значений на выходные, однако отметила, что погода будет соответствовать климатической норме для конца сентября. Осадки, по ее словам, прекратятся уже к субботе, и оба выходных дня пройдут преимущественно без дождя.

Ранее стало известно, почему высокооплачиваемые специалисты уезжают.