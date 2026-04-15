«Матрас-убийца». Онколог назвал признаки опасной постели

Онколог Владимир Ивашков в своем телеграм-канале предупредил соотечественников о серьезных рисках для здоровья, связанных с несвоевременной заменой матраса. По словам специалиста, использование изношенного спального места может обернуться проблемами с опорно-двигательным аппаратом и не только.

Медик рекомендует менять матрас каждые 7–8 лет, даже если внешне он кажется вполне пригодным. Однако существуют признаки, требующие более ранней замены. В первую очередь, по словам Ивашкова, это появление вмятин и провалов на поверхности. Если матрас перестал восстанавливать форму, это значит, что во время ночного отдыха позвоночник в течение восьми часов находится в анатомически неверном положении.

К другим тревожным сигналам врач отнес утреннюю боль в шее, плечевом поясе, пояснице и бедрах после сна на таком матрасе. Кроме того, из-за износа наполнителя ухудшается циркуляция воздуха, что может вызывать ощущение жара ночью. Еще один повод задуматься о покупке нового матраса — усиление кашля или внезапное проявление аллергии. Ивашков объяснил, что эти симптомы нередко возникают из-за скопления в старом матрасе пылевых клещей, плесневых грибков и бактерий.

