Медбрат поверил в жизнь после смерти после шокирующего случая в больнице

Медбрат из США поделился историей, которая заставила его поверить в существование жизни после смерти. Пациент, переживший клиническую смерть, рассказал, что в тот момент парил над своей больничной палатой и видел детали, которых не мог знать. Об этом сообщает КП со ссылкой на Mirror.

В одном из медицинских учреждений США медбрат, работавший в отделении неотложной помощи, рассказал об инциденте, который убедил его в существовании жизни после смерти. По его словам, пациент с тяжелыми травмами находился без признаков жизни на протяжении 20 минут, и врачи уже были готовы зафиксировать смерть. Однако неожиданно пульс пациента восстановился, и он пришел в себя.

После этого пациент рассказал медикам, что, находясь в состоянии клинической смерти, он «парил» над своей больничной палатой и мог подробно описать детали, которые не должны были быть ему известны. Эти события стали решающим фактором для медбрата, заставив его пересмотреть свои взгляды на жизнь после смерти.

Медработник также рассказал о других случаях, с которыми ему пришлось столкнуться. В комментариях к посту в соцсетях коллеги поделились собственными историями. Один из них упомянул женщину, пережившую клиническую смерть, которая позже благодарила за то, что кто-то держал ее за руку и пел гимн. Однако никто из персонала этого не делал. Также был случай, когда пациент ожил спустя две минуты после того, как врачи констатировали его смерть.

