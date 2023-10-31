Медэксперт Бурдакова объяснила опасные последствия наличия аденоидов у детей

Аденоиды являются популярной патологией у детей. Медэксперт Виолетта Бурдакова рассказала, почему они появляются и при каких симптомах следует обратиться к врачу. Об этом сообщают « Известия ».

По ее словам, при недолечивании или повторном заболевании лимфоидная ткань не успевает восстановиться и продолжает увеличиваться, являясь очагом инфекции. Также аденоиды увеличивают риск возникновения отитов и развития тугоухости. Кроме того, при хроническом воспалительном процессе может снижаться объем лимфоцитов в крови, что свидетельствует о том, что страдает иммунная защита организма.

Медик уточнила, что рост глоточной миндалины наиболее часто проявляется у детей в возрасте трех-семи лет, а к 14–16 годам она практически исчезает.

По ее мнению, симптомами воспаления аденоидов являются затрудненное носовое дыхание, гнусавость голоса, ночной храп, а также слизистые либо гнойные выделения из носа, неприятный запах изо рта, приступы сильного кашля в связи с затеканием слизи по задней стенке глотки.

Специалист добавила, что показаниями к удалению глоточной миндалины являются нарушение дыхания во сне, нарушение слуха или речи, рецидивы хронического аденоидита, частые отиты, фарингиты и ларингиты.