Медик Дорошенко назвала оптимальную ежедневную дозу кофеина

Кофеин способствует активизации мозга и приводит к перевозбуждению центральной нервной системы. Медик Татьяна Дорошенко рассказала, с какого возраста можно употреблять кофе и какая доза кофеина является оптимальной для детей и взрослых. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, пить кофе можно с 16 лет, однако напиток противопоказан при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, повышенном артериальном давлении, аритмии и заболеваниях ЖКТ.

Эксперт добавила, что для здорового человека оптимальной является доза кофеина не более 500 мг в день, то есть где-то три чашки кофе.

По ее мнению, зерновой кофе более безопасен, так как в растворимом или сублимированном зачастую есть добавки.