Меньше солнца, больше осложнений: вирусолог заявил, что в середине осени в РФ может вырасти заболеваемость COVID-19

Многим кажется, что COVID-19 уже позади. Однако эксперты рекомендуют не обольщаться — зараза еще может громко напомнить о себе этой осенью.

В середине этого сезона может увеличиться заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Об этом рассказал вирусолог Сергей Вострухов. По его словам, в этот период организм подвергается воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

«В нашем климатическом поясе существенно снижается количество солнечных дней и продолжительность светового дня. Понижается температура воздуха, увеличивается суточный ход температур, когда ночью и утром температура относительно низкая, а днем воздух прогревается почти до летней температуры, увеличивается количество выпадающих осадков. Все это снижает сопротивляемость организма к респираторным инфекциям: растет сезонная заболеваемость ОРВИ», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник добавил, что коронавирус мутирует очень быстро — в мире и в России регистрируют все новые и все более контагиозные и опасные штаммы. Осложнения после перенесенной инфекции могут быть очень опасными, поэтому ученый порекомендовал уделить особое внимание профилактике этой осенью.

«В первую очередь бороться с сезонным ростом заболеваемости COVID-19, которая прогнозируется для больших городов и транспортных агломераций, следует при помощи вакцинации — более эффективного способа избежать серьезных последствий, потери трудоспособности и осложнений на сегодняшний день нет», — рассказал Вострухов, добавив, что перед проведением вакцинации необходимо проконсультироваться со специалистами и строго выполнять их рекомендации.

Не нужно забывать и о традиционных средствах поддержания иммунитета в период роста заболеваемости ОРВИ. По словам собеседника, необходимо чаще бывать на свежем воздухе, подвергать организм умеренным физическим нагрузкам, одеваться по погоде и не переохлаждаться, принимать поливитаминные и минеральные комплексы по рекомендациям специалистов.

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