«Высвобождаются древние вирусы»: ученый предупредил об угрозе

Сегодня во всем мире отмечают День осведомленности о вирусах. Исследователи и врачи из разных стран проводят лекции, семинары и рассказывают об опасностях инфекций.

Вирусолог Сергей Вострухов объяснил, почему даже в наше время, когда медицина развита как никогда, следует опасаться вирусов и внимательно относиться к своему здоровью.

«Мы живем в условиях непрерывного воздействия неблагоприятных факторов: ионизирующее излучение, химические вещества, ультрафиолет. Все это меняет наследственный материал живых организмов, в том числе бактерий и вирусов, вызывающих разные заболевания», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, деятельность человека и экологические проблемы также влияют на появление новых инфекций. Это происходит из-за техногенных катастроф, которые наносят ущерб окружающей среде.

«Происходят мутации вирусов и бактерий, появляются новые штаммы уже известных инфекций. Из-за таяния ледников высвобождаются древние вирусы, о которых планета не знала десятки тысяч лет. Они мало известны науке и мы пока не знаем, насколько они опасны, но они определенно несут угрозу», — отметил биотехнолог.

Эксперт подчеркнул, что опасность подстерегает человечество на каждом шагу. Новые вирусы могут распространиться из мест захоронения древних людей, а также в результате эволюции бактерий и микроорганизмов.

«А необдуманное самостоятельное применение мощных антибиотиков привело к тому, что появились супербактерии. Бороться с ними очень тяжело: они устойчивы к воздействию современных лекарств и легко преодолевают защиту иммунной системы», — рассказал собеседник.

По словам Вострухова, защититься от вирусов можно с помощью правильного и регулярного вакцинирования современными препаратами. Важно прислушиваться к рекомендациям специалистов и избегать самолечения.

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