Мерцание праздника: офтальмолог рассказал, как новогодние гирлянды влияют на здоровье глаз

Яркое мерцание новогодних гирлянд, особенно в динамичных режимах вроде «стробоскопа» или «бегущих огней», может незаметно, но серьезно воздействовать на зрение.

Как пояснил в интервью «Газете.Ru» врач-офтальмолог Антон Казанцев, даже для здорового человека такое интенсивное световое воздействие не проходит бесследно: оно способно вызывать зрительный дискомфорт, ощущение «песка» в глазах и повышенную утомляемость. Это происходит потому, что, фокусируясь на мерцающих огнях, люди невольно начинают реже моргать, что приводит к сухости роговицы.

Однако для некоторых категорий людей эти украшения представляют особую опасность. Эксперт настоятельно рекомендует ограничить контакт с мигающими гирляндами тем, кто страдает мигренями, эпилепсией, имеет диагностированные заболевания сетчатки или восстанавливается после офтальмологических операций. У них мерцающий свет может стать триггером для приступов головной боли, повышенной светочувствительности и других негативных реакций.

Отдельно Антон Казанцев отметил риск для пациентов с дистрофией сетчатки. Чрезмерная яркость и резкие световые контрасты создают повышенную нагрузку на поврежденные светочувствительные клетки, что может усугубить течение заболевания. Таким образом, создавая праздничную атмосферу, важно помнить о мере и безопасности для зрения.

