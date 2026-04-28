Весна в разгаре, дачники отправляются за рассадой. Но как среди многообразия выбрать здоровые растения, которые приживутся и дадут урожай? Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев в беседе дал четкие рекомендации. Об этом сообщает REGIONS .

Первое: где покупать? Крупные садовые центры дают гарантию сорта, но растения там часто перекормлены удобрениями для товарного вида. На рынке можно найти редкие сорта и получить консультацию, но выше риск купить больные растения. Идеал — проверенные продавцы. Если таких нет, лучше отдать предпочтение крупному садовому центру с репутацией.

При выборе рассады агроном советует обращать внимание на пять признаков. Стебель должен быть крепким, толщиной 4–5 мм, без искривлений. Листья — равномерно зеленые, без пятен, желтизны и сухих кончиков. Корни — светлые, хорошо развитые, оплетают весь ком земли. Возраст: для томатов 45–50 дней, для перцев 55–60, для капусты 35–40. Если растение уже цветет — лучше не брать: оно будет долго болеть. Осмотрите нижнюю сторону листьев и пазухи на предмет вредителей: тли, клеща, белокрылки.

Чего стоит избегать? Подвядших листьев, желтых нижних листьев (признак недостатка питания), белого или серого налета (грибок), растений, стоящих в воде или на сквозняке. Здоровая рассада не бывает с желтыми листьями и тонким стеблем.

Перевозите рассаду аккуратно: в коробках, чтобы не падала, прикройте от ветра и солнца. Даже самая хорошая рассада может погибнуть, если неправильно ее перевезти.

