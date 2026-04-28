«Не мучайтесь с рассадой»: агроном из Подмосковья назвал культуры, которые можно сеять сразу в грунт

Многие дачники ошибочно считают, что все нужно сеять через рассаду. Но есть целый ряд холодостойких овощей, которые прекрасно всходят и развиваются прямо на грядке. Агроном из Подмосковья Леонид Суровцев назвал культуры, которые не требуют предварительного выращивания дома. Об этом сообщает REGIONS .

Какие овощи сеют без рассады? Морковь — сеют в начале мая, когда земля прогреется до +4…+6 °С. Редис — самый быстрый: всходит при +2…+4 °С, выдерживает заморозки до -4 °С, урожай через 20–25 дней. Свекла — конец апреля — начало мая, при прогреве почвы до +6…+8 °С. Горох — прорастает при +1…+2 °С, всходы терпят заморозки до -5 °С. Репчатый лук (севок и чернушка) — севок в мае, чернушку можно раньше. Зелень: укроп, петрушка, кинза, салат, руккола, шпинат — с начала мая. Редька, дайкон, репа — в начале мая.

Как подготовить грядки? Их лучше подготовить с осени. Весной прорыхлить граблями. Перед посевом землю слегка уплотнить. Бороздки: для мелких семян (морковь, салат) — 1–1,5 см, для крупных (горох, свекла) — 3–4 см. Расстояние между рядками: для моркови и свеклы — 20–25 см, для гороха — 30–40 см, для зелени — 15–20 см. После посева грядку лучше накрыть спанбондом — для сохранения влаги и защиты от заморозков.

Важные нюансы: не загущайте посевы (особенно морковь). Поддерживайте влажность почвы, если май сухой. Для свеклы и моркови дождитесь прогрева до +6…+8 °С. Выбирайте раннеспелые холодостойкие сорта. После всходов защищайте от вредителей (крестоцветные блошки, морковная муха) с помощью укрытия или опудривания золой.

Суровцев советует вести дневник посевов: записывать даты, погоду, сроки всходов. Майский посев — это база для летнего урожая. Сделайте все правильно, и результат не заставит себя ждать.

