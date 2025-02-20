Минздрав предложил снизить возраст для проверки репродуктивных функций у подростков

Минздрав предложил проводить оценку репродуктивной функции у подростков ранее, чем это делается сейчас (в 14 лет), и снизить возраст до 13 лет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Евгении Котовой.

Котова объяснила инициативу тем, что в текущее время начало созревания репродуктивной функции происходит раньше, чем прежде.

Заместитель министра уточнила, что сейчас мероприятия по охране репродуктивного здоровья начинаются с 14 лет. Профилактические осмотры, направленные на оценку состояния репродуктивного здоровья, охватывают 96% подростков. Также она сделала акцент на более раннем выявлении у девочек эндометриоза.

Ранее сообщалось, что уровень рождаемости в РФ приблизился к показателю 2000 года.