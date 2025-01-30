Замминистра здравоохранения России сообщил о снижении уровня рождаемости

В РФ уровень рождаемости практически достиг показателя 2000 года, а в минувшем году он стал одним из самых низких в современной истории страны. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко.

Как уточнил руководитель, несмотря на то, что в сумме рождаемость в 2020-х годах оказалась выше такого же показателя в 2000-х, абсолютное число рождений почти достигло уровня 2000 года. По его мнению, такая ситуация сложилась из-за ухудшения возрастной структуры, а также уменьшения количества женщин репродуктивного возраста. Фисенко заявил, что негативная тенденция по рождаемости в РФ продолжается с 2017 года.

Были перечислены и территории, где показатель упал сильнее всего. Среди них оказались Калмыкия, Республика Алтай, Камчатка, Вологда, а также Еврейская автономная область. Что касается лидеров, то среди них традиционно находятся представители Северо-Кавказского федерального округа. Больше всего детей рожают в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарской Республике и Ингушетии.

Во время диалога замминистра выразил надежду, что в 2027 году рождаемость пойдет вверх, так как предполагается увеличение числа женщин детородного возраста.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году в Московской области свыше 2 тыс. многодетных семей получили земельные участки.