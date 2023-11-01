Минздрав РФ поддержал идею введения должности медсестры в школах

Министерство здравоохранения России поддержало идею вице-спикера Государственной думы РФ Ирины Яровой о введении в школах должности медицинской сестры, а также прикрепления их к медицинским учреждениям. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы политика.

«Предложение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой по вопросу качественного развития системы медицинского сопровождения детей в школах поддержано Минздравом, Минпросвещения и Роспотребнадзором», – следует из текста заявления.

В Минздраве отметили, проведут работу по актуализации порядка оказания медпомощи детям в образовательных учреждениях.

На данный момент законодательство РФ предусматривает наличие в школе медицинского блока, состоящего из кабинета фельдшера и процедурного кабинета.

Яровая ранее предложила ввести поправки в штатные нормативы медработников, а именно – дополнения пункта о медицинской сестре. Ее предложение также поддержали в Роспотребнадзоре и Министерстве просвещения РФ.

На данный момент в должностные обязанности школьной медсестры входят выявление проблем со здоровьем, нарушающих нормальную учебу и функционирование ученика в школе, помощь учителям и учеников в решении проблем в учебе и подбор мер, соответствующих их нуждам.