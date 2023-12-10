Минздрав согласовал обновление состава вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения РФ согласовало обновленный состав вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом в воскресенье, 10 декабря, РИА Новости сообщил директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В понедельник с утра в Росздравнадзор повезут внешнюю упаковку вакцины, то есть коробочку, в которую составляются флакончики, они должны это согласовать. Я думаю, что это должно занять 1,5-2 часа», – уточил Гинцбург.

Он подчеркнул, что после этого НИЦ имеет право внести в электронную систему учета все 135 тысяч доз вакцины и организовать отправку в регионы страны. По словам Гинцбурга, препараты начнут отгружать во второй половине понедельника или во вторник.

Накануне Гинцбург сообщил РИА Новости, что в исследовании обновленного состава «Спутника Лайт» участвовали 50 человек. Ученый отметил, что никаких побочных эффектов у испытуемых не обнаружилось.

«Спутник V» – первая зарегистрированная в мире вакцина от COVID-19. Она одобрена в 71 стране с общим населением 4 млрд человек. Первая и вторая фазы клинических испытаний вакцины завершились 1 августа 2020 года. Итоги третьей фазы в РФ были опубликованы в журнале Lancet в начале февраля 2021 года. Препарат применяется в два этапа, то есть для вакцинации необходимо сделать первую прививку, а через 21 день – вторую.

«Спутник Лайт» – представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V». Прививка делается однократно.