Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС

Ключевым предложением является полный отказ от страховых медицинских организаций (СМО) и создание вместо них системы независимого государственного контроля, заявил он в интервью РИА Новости.

По мнению политика, необходим новый контрольно-аналитический орган, который будет автономен как от Минздрава, так и от правительства в целом. Основной задачей этой структуры станет объективная оценка законности и эффективности использования финансовых средств в сфере медицины. Миронов отметил, что такая инстанция могла бы быть создана при Счетной палате РФ, что обеспечило бы ее подотчетность напрямую президенту и Федеральному Собранию.

Парламентарий также заявил о необходимости упразднения Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Вместо действующей системы он предлагает перейти к прямому бюджетному финансированию. Объем средств, по его задумке, должен определяться на основе научно обоснованных нормативов, отражающих реальные потребности как пациентов, так и медицинских работников.

Сергей Миронов подчеркнул, что его партия последовательно выступает за ликвидацию самого принципа страховой медицины в рамках государственного здравоохранения. Он считает, что коммерческие СМО должны уступить место прозрачной системе независимого госконтроля, что, по его мнению, повысит качество и эффективность медицинской помощи для граждан.

