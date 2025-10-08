Модно, но вредно? Россиянам пояснили, чем грозит расстегнутая куртка в мороз

Привычка ходить с расстегнутой одеждой в морозную погоду несет серьезные угрозы для здоровья. Это может привести не только к простуде, но и к более опасным проблемам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Специалист пояснил, что такая практика заставляет организм работать на пределе. Холодный воздух, попадая на открытую кожу, вызывает быструю потерю тепла. Тело пытается согреться за счет мышечной дрожи, но может не справиться с сильным переохлаждением.

Ключевая опасность — резкое сужение кровеносных сосудов в ответ на холод. Это нарушает кровоснабжение слизистых оболочек дыхательных путей, делая их уязвимыми для вирусов и бактерий. В результате многократно возрастает риск развития ангины, бронхита или ОРВИ.

Также возможны болезненные воспаления мышц спины и шеи, а переохлаждение поясницы грозит обострением цистита. Для людей с больным сердцем холод особенно опасен, так как может спровоцировать спазм коронарных сосудов и приступ стенокардии.

