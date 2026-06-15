В гостях у семьи с несгибаемым духом: родители участника СВО из Павловского Посада уже 60 раз возили гуманитарную помощь

Галина Юрьевна и Андрей Вячеславович прожили вместе более 30 лет. В 1996 году у них родился сын, а спустя семь лет семья перебралась в Павловский Посад, где обрела свой дом. Когда осенью 2022 года в стране начала объявляться мобилизация, Артем не стал ждать повестки. 3 октября он добровольно принял решение встать на защиту Родины. С этого момента жизнь его родителей разделилась на «до» и «после». Однако они не сломались — они выбрали иную линию фронта, тыловую.

Их подвиг измеряется километрами. С 2023 года супруги выезжали в зону боевых действий более 60 раз. Только за последний месяц на их счету три поездки. Автомобиль за это время намотал 11 тысяч километров. Курск, Белгород, Донбасс, Херсон — география широка. Везде, где наших бойцов ждет поддержка, они оказываются рядом.

Для Галины Юрьевны и Андрея Вячеславовича гуманитарная миссия стала не просто занятием. Это их способ дышать, способ быть рядом с сыном, когда расстояние измеряется тысячами верст, и возможность бороться с тревогой через добрые дела.

Их сын — рядовой 9-го мотострелкового полка, водитель. Он удостоен наград «За боевые отличия», «Участник СВО», а также принимал участие в Параде Победы 2018 года. Сегодня он продолжает службу на территории Российской Федерации.

Главная трудность, с которой сегодня сталкиваются его родители, — топливо и обслуживание машины. Ресурсы тают на глазах, а совмещать регулярные выезды за ленточку с основной работой становится все сложнее. Однако они не жалуются. Они просят не за себя — они думают о тех, кто сейчас на передовой.

«Мы будем на связи с этой семьей. Обязательно поможем. Потому что такими семьями нужно городиться и ставить их в пример. Низкий вам поклон, Галина Юрьевна и Андрей Вячеславович. Вы не просто воспитали достойного защитника Отечества. Вы на личном примере доказываете: когда семья едина, когда сердце болит за каждого солдата, — мы непобедимы. Крепчайшего здоровья, бодрости духа, сил и веры в нашу общую Победу! Мы все преодолеем. Вместе», — сказал Сергей Балашов.