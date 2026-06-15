«Размером с персик»: редкий ливень с крупным градом обрушился на Кузбасс — видео и фото публикуют очевидцы

В Кузбассе зафиксировали сразу два необычных погодных явления за короткий промежуток времени, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в Прокопьевске и Новокузнецком округе накануне прошел мощный ливень, который сопровождался выпадением крупного града. Кадрами последствий стихии очевидцы активно делятся в социальных сетях.

По свидетельству местных жителей, самые большие ледяные образования зафиксировали в нескольких поселках Новокузнецкого округа. Размер отдельных градин, по словам очевидцев, достигал величины персика. Для данной местности подобное явление считается аномальным и способно нанести серьезный ущерб как сельскохозяйственным угодьям, так и имуществу граждан.

По информации издания, на этом погодные сюрпризы для региона не заканчиваются. Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 15 июня, в Кузбассе установится аномально жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +30 градусов, а в отдельных районах — и вовсе до +34 градусов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области местные жители зафиксировали на видео мощный смерч.