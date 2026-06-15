Подмосковным бригадам скорой помощи передали 750 новых планшетов

Бригадам Московской областной станции скорой медицинской помощи передали 750 новых планшетов российского производства, которые позволят строить весь цикл работы в электронном виде — от приема вызова до его закрытия. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Новые устройства позволяют медикам оперативно получать информацию о вызове, поддерживать связь с диспетчерской службой и быстрее принимать решения в экстренных ситуациях», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Устройства интегрированы с системой «103», что позволит проводить оперативный обмен данными между диспетчером и бригадой. Кроме того, так можно будет отслеживать статус вызова в режиме реального времени. Планшеты также поддерживают телефонную связь с диспетчерской службой и содержат справочную базу с клиническими рекомендациями, протоколами и алгоритмами оказания помощи.

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