Врач из Одинцовского округа приобрела квартиру по «Соципотеке»

Терапевт Наталья Пидунова, которая работает в ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница», приобрела квартиру в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В результате она переехала из съемной квартиры в Одинцовском округе в собственную. Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ею могут воспользоваться медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

«Наша квартира трехкомнатная, очень уютная и теплая. При ее выборе было особенно важно, чтобы у каждого члена семьи появилось свое пространство, так как наша семья является многодетной. Еще рассматривали варианты поближе к моей работе и школе, чтобы район был комфортным для семьи с детьми», — отметила Наталья.

Напомним, что узнать подробнее о соципотеке можно на сайте.

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