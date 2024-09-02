Молодую женщину с внутриутробной аномалией прооперировали урологи в Мытищах

Тридцатилетнюю женщину, которую беспокоили симптомы цистита, прооперировали мытищинские урологи. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что углубленная диагностика выявила у пациентки новообразование. Специалисты именуют эту патологию кистой урахуса. У пациентки она выросла до четырех сантиметров в диаметре. Такая аномалия редко встречается у взрослых старше 30 лет, при этом у мужчин в два раза чаще, чем у женщин.

В ведомстве рассказали, что урахус — это временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности зарастает. Иногда полностью не закрывается вследствие чего может сформироваться киста, которая со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования.

Заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев рассказал, что киста урахуса не имеет отношения к воспалению мочевого пузыря, несмотря на симптомы цистита. Так, была проведена двухчасовая лапароскопическая операция.

«Пришлось иметь дело с большим дефектом органа, поскольку образование плотно предлежало к его стенке. Успешно удалили новообразование, восстановили анатомию и функцию мочевого пузыря», — подчеркнул Лечиев.

В настоящий момент женщина идет на поправку. Операция вернула ей качество жизни и избавила от риска осложнений.