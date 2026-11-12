«Детям до 18 нельзя»: диетолог Русакова объяснила, кому опасны протеиновые батончики

Протеиновые батончики противопоказаны детям, а также людям с подагрой и диабетом. Об этом « Абзацу » рассказала врач-диетолог Дарья Русакова. По ее словам, такие снеки могут спровоцировать обезвоживание, набор лишнего веса и серьезно нагрузить почки и печень.

Систематический избыток белка из специализированного питания способен приводить к обезвоживанию, нагрузке на печень и почки и задержке стула, а при некоторых заболеваниях почек, подагре и аллергии на молочный белок, сою или орехи такие продукты опасны; детям до 18 лет они также не рекомендуются.

Русакова отметила, что замена полноценного приема пищи спортивными снеками лишает организм клетчатки и витаминов. При низкой физической активности даже один дополнительный батончик приносит до 350 лишних килокалорий, что неизбежно отражается на фигуре. Некоторые батончики не рекомендуются при диабете, если в составе есть сахар и другие углеводы: на упаковке часто пишут об отсутствии сахара, но внутри скрывается высокий гликемический индекс. Как разовый перекус после тренировки один батончик не повредит, но хаотичное потребление без учета потребностей организма вызывает проблемы со здоровьем, добавила врач.

Клиническое исследование 2026 года, опубликованное в журнале Diabetes Американской диабетической ассоциации, подтверждает слова Русаковой: доказана прямая связь между повышенным уровнем распада разветвленных аминокислот (BCAA — основы протеиновых добавок и батончиков) и ускоренным развитием хронической болезни почек у пациентов из групп риска.