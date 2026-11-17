В Лыткарине Мособласти прошли съемки эпизодов сериала «Камбэк 2» с Александром Петровым. Площадкой стала мастерская «Импорт Сервис» в 7-м квартале — ее выбрали из более чем 20 вариантов, сообщает REGIONS .

По сюжету именно в этой мастерской герой Петрова ремонтирует, скупает и продает старую технику. Город становится съемочной площадкой не впервые: режиссеров привлекает разнообразие локаций — от индустриальных пейзажей до исторических зданий и фактурных мест. Одна из главных «кинозвезд» — карьер «Волкуша», чей ландшафт позволяет переносить зрителя в разные эпохи.

Здесь снимали эпизоды легендарной советской мелодрамы «Вокзал для двоих», а на пляже у водоема однажды заметили декорации нового сезона «Майора Грома». Местный житель Артем Мерзоев признался, что для Лыткарина съемки — почти обычное дело: «Захожу в лес — а там уже другая жизнь: декорации, техника, люди с хлопушками».

Еще одна знаковая точка — Лыткаринский завод оптического стекла: его выставочный зал стал декорацией музея космонавтики для фантастического сериала «Планетяне». В городе также проходили съемки «Триггера» с Максимом Матвеевым, а в заброшенном бассейне «Кристалл» снимали фильм о скейтбординге «Своя в доску».