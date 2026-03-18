«Мозг под угрозой». Сахар признали фактором риска развития деменции

Употребление сахара вредит здоровью в любом возрасте, однако людям старшего поколения врачи рекомендуют особенно строго ограничивать количество сладкого в рационе.

Причина кроется в прямой связи между любовью к кондитерским изделиям и риском развития старческого слабоумия. В беседе с изданием «Газета.Ru» профессор, доктор биологических наук Алексей Москалев объяснил механизм этого влияния.

«За пиками глюкозы идет выброс инсулина и резкое снижение уровня сахара в крови, глюкозное голодание мозга. Постоянно высокий сахар способствует инсулинорезистентности, которая способствует развитию деменции», — предупредил биолог.

По словам специалиста, для полноценной работы головному мозгу необходима не сама сладость продуктов, а равномерное поступление глюкозы. Оптимальными источниками энергии эксперт называет овощи, фрукты и различные крупы, которые обеспечивают стабильный уровень сахара без резких скачков.

