«Может случиться в любой момент»: выяснилось, грозит ли человечеству пандемия птичьего гриппа

Земле грозит пандемия птичьего гриппа на фоне его резкого распространения, считают эксперты. По последним данным, вирус H5N1 достиг даже Антарктики и теперь угрожает пингвинам и тюленям, сообщает известная британская газета.

Вирусолог Сергей Вострухов рассказал, сможет ли птичий грипп в ближайшем будущем заменить коронавирус и снова запереть жителей Земли в своих домах.

«Вирус гриппа, как и любой вирус, постоянно циркулирующий в окружающей нас среде, способен мутировать и изменять свои основные характеристики, заразность и тяжесть заболевания», — пояснил Вострухов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, мутирующие вирусы грозят серьезными осложнениями. Так, вирус птичьего гриппа может вызвать серьезную эпидемию, но только при определенных условиях.

«Должны сойтись несколько факторов: новый высокопатогенный штамм, который не потерял способность к быстрому распространению, сниженный иммунитет у больших групп населения, а также массовый отказ от иммунопрофилактики», — отметил собеседник издания.

Биотехнолог подчеркнул, что эпидемиологи и другие специалисты имеют большой опыт борьбы со вспышками гриппа. Но чтобы снизить вероятность новой вспышки, люди должны следовать рекомендациям врачей.

«Пандемия может случиться в любой момент, это непредсказуемо. Но сейчас ее вероятность низка. Правила личной гигиены в период разгара простудных заболеваний, вакцинация, физические нагрузки способны снизить ее практически до нуля», — поделился своей оценкой эксперт.

При этом Вострухов заострил внимание на том, что люди живут в условиях непрерывного воздействия огромного числа вирусов на организм и иммунную систему. Поэтому важно следить за своим здоровьем.

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