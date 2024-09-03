Муху достали из уха: Слух восьмилетней пациентки спасли врачи подмосковного Видного

В Видновскую больницу поступила восьмилетняя девочка с жалобами на резкое снижение слуха в левом ухе, которое ее родители связывали с недавно перенесенным ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи обнаружили, что причиной снижения слуха стала муха, которая пробралась в слуховой проход. Девочка честно призналась, что не помнит момент попадания насекомого в ухо, а также не чувствовала шевелений и не слышала жужжания.

Врач-оториноларинголог больницы Мария Шушина рассказала, что врачи извлекли насекомое с помощью промывания слухового прохода. Вмешательство прошло успешно. Барабанная перепонка и слуховой проход не повреждены. К счастью, в тот же день девочка вернулась домой.

Специалисты рекомендуют не пытаться самостоятельно доставать инородные тела из ушной раковины — ведь так можно протолкнуть их еще дальше. В подобных случаях нужно сразу обращаться за медицинской помощью.