Мужчина шмыгал носом и сетовал на боль в животе, пока у него не нашли рак

Молодой человек долгое время игнорировал тревожные симптомы, которые в итоге оказались признаками онкологического заболевания. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

Американец рассказал, что постоянно испытывал набор распространенных, но стойких недомоганий. Среди них были хронический насморк, регулярные боли в области шеи и спины, а также усталость. К этому добавлялись эпизоды беспричинной тошноты, диареи, боли в животе и дрожь в коленях.

Только в 2024 году, когда боли усилились, 22-летний мужчина обратился к врачам. Обследование выявило в кишечнике пятисантиметровое новообразование, которое оказалось метастазом неходжкинской лимфомы.

Он призвал людей внимательнее относиться к сигналам организма, особенно если симптомы носят постоянный и выраженный характер. При этом он отметил, что не стоит впадать в панику при единичных случаях недомогания.

