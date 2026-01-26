«Мыло и вода». Онищенко дал советы по защите от нового вируса
Геннадий Онищенко, академик РАН и экс-главный государственный санитарный врач РФ, призвал граждан сохранять спокойствие в связи с информацией о вирусе Нипах, но не пренебрегать мерами предосторожности, особенно в международных поездках.
В интервью РИА Новости он подчеркнул, что основа безопасности — ответственность каждого человека.
«Россиянам надо быть ответственными, опасаться ничего не надо... Главное — это наши люди. Конечно, не выезжать в эти страны нельзя и нет необходимости запрещать. В те места, где это было отмечено, лучше воздержаться», — отметил Онищенко.
Для эффективной профилактики, по словам академика, достаточно соблюдать простые гигиенические правила: регулярно мыть руки и тщательно мыть овощи и фрукты перед едой. Онищенко также добавил, что, несмотря на отсутствие в настоящее время специфической вакцины против данного вируса, перспективы её создания в будущем вполне реальны.
