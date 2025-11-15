Найден простой способ снизить риск диабета второго типа более чем вдвое

Ученые из Института IMPACT Университета Дикина в Австралии установили, что возвращение уровня глюкозы в нормальный диапазон у людей с преддиабетом снижает риск развития диабета второго типа более чем на 50%. Данные исследования опубликованы в журнале Diabetologia, пишет Газета.ру.

По информации исследователей, преддиабет диагностирован примерно у двух миллионов австралийцев, и каждый десятый ежегодно переходит в диабет второго типа. Это заболевание не только ухудшает качество жизни, но и создает значительные экономические издержки — по данным Diabetes Australia, на лечение и осложнения диабета в стране расходуется около 9,1 млрд долларов в год.

Команда Дикина проследила за состоянием около 8 тыс. человек из Австралии, США и стран Азии. Результаты показали, что участники, которым удалось нормализовать уровень глюкозы, имели на 51% меньший риск развития диабета второго типа. Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с нормальными показателями сердечно-метаболического здоровья, включая давление, холестерин, массу тела и объем талии. У некурящих и людей с нормальным индексом массы тела риск снижался до 80–85%.

Ученые подчеркнули необходимость пересмотра клинических рекомендаций. Вместо пассивного наблюдения за преддиабетом медицинские службы должны активно работать над восстановлением нормального уровня сахара и улучшением общего метаболического здоровья.

