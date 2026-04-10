Найден способ ускорить восстановление после инсульта с помощью игл и роботов

Объединение классического иглоукалывания с высокотехнологичной роботизированной реабилитацией способно существенно ускорить возвращение утраченных функций после ишемического инсульта. Этот вывод сделала международная группа ученых, обобщившая данные 20 клинических исследований со строгим дизайном рандомизации. В общей сложности под наблюдением специалистов находилось 1594 человека. Результаты этой работы были опубликованы в научном журнале Frontiers in Neurology (FN).

Поясним: роботизированная терапия представляет собой метод восстановления, при котором используются специальные механические устройства. Такие аппараты помогают пациенту снова и снова совершать физиологически верные движения, что кратно ускоряет процесс реабилитации.

В центре внимания исследователей были люди с гемиплегией — тяжелым состоянием, когда после инсульта полностью парализована одна половина тела. Оказалось, что комбинированный подход заметно превосходит стандартные методики по трем ключевым показателям: улучшению моторики рук и ног, а также повышению способности справляться с повседневными задачами.

Самую высокую эффективность зафиксировали по шкалам, оценивающим динамику движений и степень бытовой независимости пациента. Причем максимальную выгоду от такой двойной терапии получили люди с самыми тяжелыми исходными двигательными нарушениями в руке. По мнению авторов работы, роботизированная часть обеспечивает высокоинтенсивный повторяющийся тренинг, а иглоукалывание, вероятно, дополнительно модулирует активность нервной системы, усиливая естественные механизмы восстановления.

Исследователи подчеркивают: данный метод обладает хорошим профилем безопасности и не вызывает серьезных побочных эффектов. В то же время они призывают не торопиться с окончательными выводами — для подтверждения результатов необходимы более масштабные и качественные работы, а также сбор данных об отдаленных исходах такого лечения.

