Нарколог Казанцев назвал категории людей, которым противопоказан алкоголь на майских праздниках

Майские праздники являются не только временем для отдыха и веселых посиделок с близкими, а также и периодом, когда многие налегают на спиртные напитки с целью скрасить застолья. По словам врача-нарколога Алексея Казанцева, главное в указанный момент — не переборщить с крепкой выпивкой, поскольку в противном случае велик риск завершить выходные на больничной койке с алкогольным отравлением. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что, если нет проблем с алкогольными напитками и зависимости, а также наследственной предрасположенности к злоупотреблению спиртным, следует стараться соблюдать дозу и не напиваться. В противном же случае категорически не рекомендуется употреблять любые виды алкогольных напитков, поскольку это послужит пусковым механизмом.

По мнению медика, в случае алкогольного отравления на следующий день человек начинает плохо себя чувствовать и даже может неадекватно себя вести. Ряд людей и вовсе рискуют понести имиджевые потери. Если же остановиться на безопасной дозе алкогольных напитков не удалось, а народные средства вроде минеральной воды и рассола не помогают, нужно обращаться к специалистам в лицензированные клиники.

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