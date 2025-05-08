Нарколог Шуров считает необходимым ввести маркировку лекарств, опасных для водителей

Врач-нарколог Василий Шуров обратился в нижнюю палату парламента с предложением ввести обязательную маркировку лекарственных препаратов, способных оказывать негативное влияние на психомоторные функции и способность управлять транспортными средствами. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что пациенты не всегда получают информацию о рисках, которая указана в инструкции к лекарствам. Так, на сегодняшний день множество представленных на рынке медикаментов могут вызывать сонливость, замедление реакции и прочие побочные эффекты. При этом жизненно важная информация нередко теряется в мелком тексте инструкций или вовсе игнорируется пациентами.

По мнению медика, необходимо ввести обязательную маркировку на упаковках подобных лекарственных препаратов, разработать стандарты и требования к дизайну пометки о вероятном влиянии лекарства на способность к вождению, а также обеспечить информирование медицинских работников о важности предупреждения пациентов о рисках, которые связаны с использованием ряда медикаментов.

Он подчеркнул, что указанная инициатива поможет сократить число ДТП, связанных с приемом медикаментов, и повысит уровень информированности граждан о безопасности их здоровья.

Ранее он оценил эффективность кодирования подростков от вейпа.