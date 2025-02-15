Врач оценил эффективность кодирования подростков от вейпа

Врач психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с KP.RU оценил эффективность услуг клиник, которые предлагают закодировать подростков от вейпинга и других вредных привычек.

Врач напомнил, что курение любого формата может сопровождаться головокружением, тошнотой и дезориентацией. Чаще всего дети или подростки дымят втайне от родных, а когда они обращаются за медпомощью, то становится слишком поздно: вредная привычка уже начала укореняться. Проблема в лечении здесь в том, что многие препараты против тяги к никотину нельзя давать лицам до 18 лет. По этой причине клинике, обещающие избавить юных пациентов от тяги к курению, лукавят или вовсе обманывают.

«Именно поэтому «повылезали» сомнительные методики, шаманы, иглоукалыватели и «кодировщики» разного толка. А подростки и рады: да-да, вы меня «закодировали», это сработало, оставьте меня в покое. И дальше дымят себе втихую», — ответил врач.

Ранее сообщалось, что девочка из Подмосковья умерла после курения нескольких «электронок» подряд.