Назван пугающий симптом вируса чикунгунья
Эта боль буквально сгибает пополам: назван главный симптом нового вируса
Фото: [pxhere.com]
Главным симптомом заражения вирусом чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщил в интервью изданию "Аргументы и Факты" врач-вирусолог Виктор Зуев.
В переводе с китайского чикунгунья означает "быть согнутым", так как поражает суставы человека, в результате больной вынужден сгибаться от боли.
По окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Также может повыситься сыпь.
Смертельные случаи наблюдаются редко. Особенно внимательно к состоянию своего здоровья нужно относиться пожилым людям и беременным женщинам, заключил вирусолог.
Ранее вирусолог Аграновский развеял мифы об опасности чикунгуньи в России.