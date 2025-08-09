Назван пугающий симптом вируса чикунгунья

Главным симптомом заражения вирусом чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщил в интервью изданию "Аргументы и Факты" врач-вирусолог Виктор Зуев.

В переводе с китайского чикунгунья означает "быть согнутым", так как поражает суставы человека, в результате больной вынужден сгибаться от боли.

По окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Также может повыситься сыпь.

Смертельные случаи наблюдаются редко. Особенно внимательно к состоянию своего здоровья нужно относиться пожилым людям и беременным женщинам, заключил вирусолог.

