Названо простое действие, которое поможет ускорить обмен веществ

Исследователи из Университета Турку (Финляндия) назвали простой способ повысить эффективность обмена веществ — сократить время, проведенное в сидячем положении. Об этом сообщается в журнале Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (SJMSS), передает Planet Today.

В эксперименте приняли участие 64 человека, ведущие малоподвижный образ жизни и находящиеся в группе риска по развитию сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. На протяжении шести месяцев участники уменьшали количество времени, проводимого сидя: делали короткие прогулки, выполняли легкие упражнения, старались работать стоя.

У тех, кто ежедневно сокращал сидячее время хотя бы на 30 минут, улучшились обменные показатели. Организм стал активнее использовать жир как источник энергии даже при легких нагрузках — во время ходьбы или подъема по лестнице.

Ученые отметили, что для улучшения метаболизма не нужно резко переходить к интенсивным тренировкам. Достаточно постепенно снижать время, проведенное без движения, чтобы восстановить метаболическую гибкость и улучшить общее состояние организма.