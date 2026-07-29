Смертельная ловушка для сердца: кардиолог назвал диету, которая убивает при высоком холестерине

Миллионы россиян, увлеченных модной кетодиетой, рискуют собственным сердцем — кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил, что для людей с высоким холестерином этот жирный рацион подобен бомбе замедленного действия, ускоряющей развитие инфаркта. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач развенчал популярный миф о пользе кеторациона. На первый взгляд диета с минимумом углеводов и обилием жиров помогает быстро худеть, но для пациентов с уже имеющимися проблемами с сосудами она становится прямой угрозой. Гаглошвили пояснил, что кетодиета резко повышает уровень так называемого «плохого» холестерина — липопротеинов низкой плотности, которые оседают на стенках артерий. Чем их больше, тем выше риск закупорки сосудов и острого коронарного события.

Особенно опасна эта схема питания для тех, у кого уже есть атеросклеротические бляшки. Исследования, на которые ссылается кардиолог, подтверждают: кетодиета не просто усугубляет текущее состояние, а буквально форсирует прогрессирование атеросклероза, превращая хроническую проблему в неотложку. Пациенты, надеющиеся улучшить здоровье сбросом веса, на деле подставляют свою сердечно-сосудистую систему под удар.

Для нормализации холестерина Гаглошвили рекомендует сбалансированное питание с ограничением насыщенных жиров и обилием клетчатки, а не экстремальные эксперименты. Игнорирование этого совета, по мнению кардиолога, может обернуться вызовом скорой помощи и реанимацией куда быстрее, чем наступит долгожданное похудение.



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