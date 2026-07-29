Академик РАН предложил отменить ограничение по времени приема пациентов

Академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил РИА Новости , что норматив, согласно которому прием пациента у врача ограничивается 15 минутами, следует отменить, поскольку каждый случай индивидуален.

По мнению специалиста, продолжительность консультации должна зависеть от конкретной клинической ситуации. Он отметил, что в течение одной смены врач принимает несколько десятков пациентов, однако характер обращений существенно отличается. Одним посетителям требуется лишь оформление документов или закрытие больничного листа, тогда как другим необходима полноценная диагностика и детальное обследование.

Онищенко считает, что единый временной норматив не отражает реальных потребностей системы здравоохранения, поэтому его следует отменить. Он также поддержал позицию министра здравоохранения Михаила Мурашко, ранее назвавшего 15-минутное ограничение усредненным и не имеющим практического смысла.

Кроме того, академик обратил внимание, что в ряде случаев врачу необходимо дополнительно консультироваться с коллегами других специальностей для уточнения диагноза и выбора оптимальной тактики лечения, что также требует дополнительного времени.

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