Названы два заболевания уха, повышающие риск развития деменции

Распространенные и поддающиеся терапии болезни уха могут повышать риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие исследование в журнале «Otolaryngology–Head and Neck Surgery» (OHNS).

Специалисты изучили данные более 363 тыс. человек из крупной медицинской базы США. Выяснилось: при перфорации барабанной перепонки риск деменции возрастает более чем вдвое, а при холестеатоме — почти вдвое по сравнению со здоровыми людьми. Оба состояния вызывают проводниковую тугоухость (нарушение передачи звука). По мнению авторов, снижение слуха усиливает нагрузку на мозг и ухудшает когнитивные функции.

Ключевая деталь: лечение ослабляло эту связь. После операции риск деменции при холестеатоме переставал быть статистически значимым. Использование слуховых аппаратов также снижало угрозу при обеих патологиях.

Исследователи подчеркивают: своевременная диагностика и терапия проблем со слухом важны не только для качества жизни, но и для сохранения когнитивного здоровья.

