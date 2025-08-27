Названы категории граждан, которым необходима вакцинация от гриппа

Согласно заявлению пресс-службы Роспотребнадзора, вакцинация против гриппа является наиболее эффективной мерой профилактики для граждан, входящих в так называемые «группы риска», а также для сотрудников, чья профессиональная деятельность связана с высоким риском заражения, включая медицинский и образовательный сектор.

Оптимальным периодом для иммунизации специалисты называют сентябрь и октябрь.

Как пояснили в ведомстве, для уязвимых категорий населения грипп представляет наибольшую опасность в связи с высоким риском развития тяжелых форм заболевания и серьезных осложнений. К таким группам относятся дети старше шести месяцев и подростки, люди преклонного возраста, беременные, а также лица, имеющие хронические патологии (болезни сердца, сосудов, органов дыхания, сахарный диабет).

Особое внимание уделяется обязательной вакцинации работников здравоохранения, образования и других сфер с повышенной вероятностью инфицирования.

