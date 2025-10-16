Названы овощи, которые сильнее лекарств защищают организм от вреда сахара

Исследователи Калифорнийского университета выяснили, что ряд привычных овощей способен снижать негативное воздействие сахара на организм эффективнее некоторых медицинских препаратов. Об этом сообщает издание New York Post, передает Амурполит.ру .

По данным ученых, лук, чеснок и артишок помогают ограничить поступление сахара в печень за счет воздействия на микрофлору кишечника. Эти продукты богаты природным волокном — инулином, который стимулирует рост полезных бактерий и улучшает обмен веществ.

Руководитель исследования Чолсун Джанг отметил, что инулин препятствует избыточному всасыванию глюкозы, что снижает риск перегрузки печени и образования жировых отложений. Благодаря этому организму становится легче перерабатывать фруктозу еще до того, как она попадает в кровоток.

Ученые подчеркнули, что включение таких овощей в рацион может стать дополнительным инструментом профилактики метаболических нарушений. При этом перед изменением питания специалисты рекомендуют проконсультироваться с врачом, поскольку у продуктов, богатых инулином, есть противопоказания.

