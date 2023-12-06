Названы причины отсутствия защиты очистителями воздуха от инфекций

По данным результатов исследования ученых из Университета Восточной Англии, технологии очистки воздуха могут сделать его безопасным от респираторных или желудочно-кишечных инфекций. Об этом сообщает Argumenti.ru .

Отмечается, что это касается фильтрации, бактерицидных ламп, ионизаторов и любых других способов безопасного удаления вирусов или дезактивации их в пригодном для дыхания воздухе.

Добавляется, что в результате проведения более 30 исследований ученым не удалось найти убедительных доказательств того, что технологии обработки воздуха защитят людей в реальных условиях.