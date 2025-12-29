Названы самые вредные новогодние салаты

Россиян предупредили о потенциальном вреде традиционных новогодних блюд. По словам врача-гастроэнтеролога Евгении Мельниковой, неумеренное потребление таких салатов, как оливье и селедка под шубой, может негативно сказаться на здоровье. Ее слова приводит портал «7Дней.ру».

Особую опасность в салате «селедка под шубой», по словам специалиста, представляет избыток соли. Он нарушает водно-солевой обмен в организме, что приводит к отекам, скачкам артериального давления и повышенной нагрузке на почки.

Кроме того, добавила Мельникова, регулярное злоупотребление соленым может спровоцировать проблемы с сосудами и почками, а также повысить риск развития остеопороза.

Кроме того, вареные овощи в салате, такие как свекла и морковь, имеют высокий гликемический индекс. Для людей с сахарным диабетом такие продукты нежелательны к употреблению.

Оба салата объединяет риск, связанный с майонезной заправкой, подчеркнула Мельникова. Этот соус часто содержит трансжиры и модифицированные масла, которые плохо усваиваются организмом и могут провоцировать воспалительные процессы.

Кроме того, майонез является источником высокого уровня холестерина. Например, одна порция оливье содержит более половины его суточной нормы, что создает избыточную нагрузку на сосуды и ускоряет развитие атеросклероза.

Ранее сообщалось, что фейк о «запрете оливье» вызвал ажиотажный спрос на майонез и горошек в Эстонии.