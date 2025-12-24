Фейк о «запрете оливье» вызвал ажиотажный спрос на майонез и горошек в Эстонии

На фоне распространившихся в социальных сетях слухов о возможном запрете так называемых «советских» блюд, в Эстонии был зафиксирован резкий рост продаж ключевых ингредиентов для салата оливье. Как сообщает издание Postimees, в ряде торговых точек практически раскуплены майонез и консервированный горошек.

Паника среди части населения возникла после того, как в интернете начали активно обсуждать якобы готовящийся законопроект, предусматривающий штрафы за приготовление оливье и других блюд, ассоциирующихся с советским периодом. Предполагалось, что эта мера может быть частью политики дистанцирования от наследия СССР. При этом официального подтверждения из государственных институтов, включая парламент (Рийгикогу), не поступало — информация не нашла отражения в реестре законопроектов и является фейком.

Несмотря на отсутствие правдивых оснований, реакция оказалась мгновенной. Эксперты объясняют такую восприимчивость сезонным фактором: накануне новогодних праздников, для которых оливье является традиционным угощением, общество становится особенно чувствительным к любым сообщениям, затрагивающим кулинарные ритуалы. Это приводит к эффекту самоисполняющегося прогноза — ложная новость провоцирует реальный дефицит продуктов на полках.

Ранее диетолог Королева предупредила об опасности классического оливье.