Не делайте этого: эксперт рассказала, кому вредно мочиться стоя в душе

Врач Мария Перес предупредила женщин о проблемах, которые могут возникнуть из-за мочеиспускания в душе. Ее слова приводит издание Infosalus.

Физиотерапевт Мария Перес предупредила женщин о потенциальных рисках мочеиспускания в душе. По ее словам, такое положение стоя не дает возможность полностью расслабить мышцы тазового дна, что может нарушить нормальное функционирование мочевого пузыря.

Перес отметила, что в результате длительного привыкания к звуку воды может возникнуть непроизвольное подтекание мочи. Это особенно важно для женщин с ослабленными мышцами тазового дна, например, в послеродовом периоде или во время менопаузы.

Врач также подчеркнула, что мочеиспускание в душе может привести к долгосрочным проблемам с опорожнением мочевого пузыря. Таким образом, чтобы избежать неприятных последствий, женщинам лучше избегать подобной практики.

