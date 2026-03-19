Не просто насморк: врач назвала точные сроки, когда корь становится смертельно опасной

Первые признаки кори дают о себе знать не сразу, а спустя полторы недели после инфицирования. Как рассказала РИА Новости заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина, инкубационный период сменяется резким ухудшением самочувствия.

«Заражение не проявляется сразу. Первые признаки заболевания появляются на 8−12 день после заражения: возникает лихорадка, насморк, сухой кашель, конъюнктивит, на слизистой оболочке щек появляются белые пятна. На 4−5 день болезни на лице, за ушами, на шее появляется сыпь, которая поэтапно распространяется на туловище, а затем — на руки и ноги. Больной заразен весь период сыпи», — предупредила специалист.

Врач также обратила внимание на тяжесть состояния в разгар болезни. В момент активного высыпания столбик термометра может подниматься до 40 градусов. К жару присоединяются сильная интоксикация, усиление кашля и насморка, а также светобоязнь, из-за чего нарушается сон. Семейкина подчеркнула, что главный распространитель инфекции — сам заболевший человек. Наибольшую опасность для окружающих он представляет в конце скрытого периода, во время продромальных явлений и в первые двое суток появления сыпи, после чего риск заражения снижается.

Ранее главный санитарный врач Тюменской области сообщила о 10 заболевших корью.