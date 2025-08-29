Не просто переедание: врач раскрыла правду о пищевых привычках при опасном заболевании

Изменения пищевого поведения могут свидетельствовать о развитии серьезного неврологического заболевания. Об этом пишет HuffPost, цитируя нейропсихолога Марилену Айелло.

Специалист в области нейропсихологии отмечает, что необычные гастрономические привычки часто становятся ранним признаком лобно-височной деменции. При этом заболевании люди могут демонстрировать различные отклонения: от полного отказа от определенных продуктов до потребления несъедобных предметов. Особое внимание следует обращать на случаи немотивированного переедания или стремления брать еду из чужих тарелок.

Неврологические исследования показывают, что такие изменения связаны с нарушениями в работе гипоталамуса — отдела мозга, ответственного за регуляцию аппетита и чувства насыщения. Повреждение этой области приводит к ослаблению контрольных функций организма. Помимо пищевых нарушений, заболевание сопровождается трансформацией личности, снижением когнитивных способностей и не только.

